الاحتلال الإسرائيلي يدرس إعادة اعتقال "أسرى الصفقة" تحت ذريعة الضغط على "حماس"

القدس المحتلة/سما/

تدرس حكومة الاحتلال، إعادة اعتقال عدد كبير من الأسرى المحررين ضمن صفقات التبادل الأخيرة مع المقاومة في قطاع غزة، تحت ذريعة الضغط على حركة "حماس".

وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن حكومة بنيامين نتنياهو تدرس إمكانية إعادة اعتقال أسرى تم الإفراج عنهم في صفقات سابقة، وذلك في خطوة تهدف لممارسة ضغوط إضافية على حماس، على خلفية الجمود في المفاوضات.

وهؤلاء الأسرى المحررون تم إطلاق سراحهم إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة، التي تخضع للسيطرة والاحتلال الإسرائيلي.

وأطلقت المقاومة في غزة سراح 33 أسيرا إسرائيليا، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي بدأ سريانه في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي.



ومقابل ذلك، أفرجت حكومة الاحتلال خلال 7 دفعات تبادل عن نحو 1750 أسيرا فلسطينيا، بينهم العشرات ممن يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، حيث أطلق سراح العديد منهم إلى الضفة الغربية والقدس، وأعداد أخرى أبعدوا إلى قطاع غزة، وإلى الخارج.

ونصت هذه المرحلة على إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا (أحياء وأموات)، وهو ما أوفت به الفصائل الفلسطينية بالفعل، إذ أفرجت عن 25 أسيرا حيّا و8 جثامين عبر 8 دفعات، غير أن حكومة الاحتلال نكثت بالاتفاق، واستأنفت عدوانها على قطاع غزة، انطلاقا من مطلع آذار/ مارس الماضي.