  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يدرس إعادة اعتقال "أسرى الصفقة" تحت ذريعة الضغط على "حماس"

الإثنين 21 أبريل 2025 03:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الإسرائيلي يدرس إعادة اعتقال "أسرى الصفقة" تحت ذريعة الضغط على "حماس"



القدس المحتلة/سما/

تدرس حكومة الاحتلال، إعادة اعتقال عدد كبير من الأسرى المحررين ضمن صفقات التبادل الأخيرة مع المقاومة في قطاع غزة، تحت ذريعة الضغط على حركة "حماس".

وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن حكومة بنيامين نتنياهو تدرس إمكانية إعادة اعتقال أسرى تم الإفراج عنهم في صفقات سابقة، وذلك في خطوة تهدف لممارسة ضغوط إضافية على حماس، على خلفية الجمود في المفاوضات.

وهؤلاء الأسرى المحررون تم إطلاق سراحهم إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة، التي تخضع للسيطرة والاحتلال الإسرائيلي.

وأطلقت المقاومة في غزة سراح 33 أسيرا إسرائيليا، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي بدأ سريانه في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي.

ومقابل ذلك، أفرجت حكومة الاحتلال خلال 7 دفعات تبادل عن نحو 1750 أسيرا فلسطينيا، بينهم العشرات ممن يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، حيث أطلق سراح العديد منهم إلى الضفة الغربية والقدس، وأعداد أخرى أبعدوا إلى قطاع غزة، وإلى الخارج.

ونصت هذه المرحلة على إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا (أحياء وأموات)، وهو ما أوفت به الفصائل الفلسطينية بالفعل، إذ أفرجت عن 25 أسيرا حيّا و8 جثامين عبر 8 دفعات، غير أن حكومة الاحتلال نكثت بالاتفاق، واستأنفت عدوانها على قطاع غزة، انطلاقا من مطلع آذار/ مارس الماضي.

الأكثر قراءة اليوم

الصين تتوعد دول اخرى برد حاسم على الحروب التجارية

رئيس “الشاباك” قد يقلب الطاولة على نتنياهو في اللحظة الأخيرة.. ما قصة اعتراف “الظرف المختوم”؟

الإعلام العبري : جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ "مناورة كبرى" تستهدف مدينة غزة وإنشاء مراكز توزيع مساعدات داخلها..

لاول مرة..إسرائيل تقدم 22 لائحة اتهام ضد مقاتلي "نخبة القسام" المشاركين في معركة كيبوتس "نير عوز"

في رد عنيف على تعليق المبعوثة الأميركية ..جنبلاط: الأمريكية البشعة!

الجيش الإسرائيلي يوقف تدريباته في كل وحداته بعد سلسلة “حوادث خطيرة”

قطر: محبطون من بطء عملية التفاوض حول صفقة غزة

الأخبار الرئيسية

20250324114345afpp-afp_37mw6qx.h-730x438

ساعر: غزة أفضل من الرقة والموصل.. و”الإخوان” خطر على بريطانيا

20250319183405afpp-afp_377l7g2.h-730x438-1-730x438

الحوثيون يعلنون استشهاد 12 شخصا على الأقل في غارات أمريكية على صنعاء

TYUIO-730x438

"إسرائيل" تلغي تأشيرات الدخول لنواب ومسؤولين فرنسيين

68052e224c59b7680c131ecf

"ولّعت ولّعت".. شاهد لحظة استهداف "القسام" لدبابة إسرائيلية شرقي مدينة غزة

6804c12c4c59b7197054e0f3

31 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر الأحد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية