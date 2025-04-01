الرئاسة السورية ترد على الجدل المثار حول تواجد شقيق الرئيس الشرع بضيافة شخصية بارزة في عهد الأسد

أصدرت الرئاسة السورية بيانا ردا على الجدل الذي أُثير حول حضور جمال الشرع شقيق الرئيس السوري ووزير الثقافة السوري محمد صالح فعالية في مضافة شخصية بارزة في عهد النظام السابق.

وقال البيان إن: "جمال الشرع لا يشغل أي صفة وظيفية في مؤسسات الدولة، ولا يتمتع بأي امتيازات رسمية".

وأكد البيان أن "جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون، ولا يتم منح أي شخص وضعا خاصا خارج إطار المؤسسات الرسمية واختصاصاتها".

وأشارت الرئاسة إلى أن دعوة جمال الشرع لحضور الفعالية جاءت من الجهة المستضيفة بصفته الشخصية.

ولم يتطرق البيان إلى محمد صالح الذي يشغل منصبا رسميا وهو وزير الثقافة السوري.

وأثارت صورة وزير الثقافة السوري وشقيق الرئيس السوري مع أحد الشخصيات البارزة في عهد النظام السابق الشيخ فرحان المرسومي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.