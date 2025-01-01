قوات حرس الحدود المصرية تحبط مخططات تستهدف الأمن القومي

وقال المتحدث، في بيان الأحد، إن قوات حرس الحدود كثفت جهودها خلال الفترة الماضية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، في إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على جميع الاتجاهات، مشيرا إلى أنها واصلت التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإحباط العديد من المخططات والمحاولات التي تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي المصري.

وأشار إلى نجاح قوات حرس الحدود في إحباط العديد من محاولات تهريب الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة من "الحشيش - الهيدرو - البانجو - الأفيون - الأقراص المخدرة"، وضبط كميات كبيرة من البضائع غير المخلصة جمركيا.

وأضاف أن القوات أحبطت عددا من محاولات الهجرة غير الشرعية والتسلل والتنقيب العشوائي عن خام الذهب من خلال تكثيف أعمال التفتيش على الطرق والممرات المختلفة.

وأكد مواصلة قوات حرس الحدود إحكام السيطرة الأمنية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة لمنع الخارجين عن القانون من تحقيق مآربهم التي تهدد سلامة البلاد وتشكل خطرا على المجتمع.