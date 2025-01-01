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برنامج الأغذية العالمي: نحو مليوني شخص في غزة بلا مصدر دخل ويعتمدون على المساعدات

الإثنين 21 أبريل 2025 01:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج الأغذية العالمي: نحو مليوني شخص في غزة بلا مصدر دخل ويعتمدون على المساعدات



غزة/سما/

حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعيش حوالي مليوني شخص غالبيتهم من النازحين دون أي مصدر دخل شخصي.


وأوضح برنامج الأغذية العالمي التبع للأمم المتحدة أن هؤلاء النازحين يعتمدون حاليا بشكل كلي على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.

في مجموعة بيانات حديثة، أشار البرنامج إلى "الخطر المتزايد" الذي يواجهه مئات الآلاف من سكان القطاع، نتيجة التناقص الحاد في المخزون الغذائي، مما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة.

يأتي ذلك في وقت يستمر فيه إغلاق المعابر الحدودية، مما يعيق وصول الإمدادات الغذائية الضرورية.

وأكد البرنامج على ضرورة تدفق الغذاء بشكل فوري ومستمر لتفادي انهيار كامل في الأمن الغذائي، محذرا من العواقب الوخيمة إذا استمر الوضع على ما هو عليه، حيث يعاني المدنيون الفلسطينيون في غزة من ظروف إنسانية كارثية ونقص حاد في جميع مقومات الحياة.

وفي ذات السياق أطلقت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية نداء استغاثة وصفته بـ"الطارئ" بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة

وأعربت المفوضية عن بالغ قلقها حيال التدهور السريع في الأوضاع داخل القطاع، مؤكدة أن المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقص حاد في الإمدادات الطبية، مما يهدد حياة آلاف المرضى والمصابين.

وأشارت إلى انخفاض حاد في إمدادات المياه إلى جانب نفاد مخازن الغذاء بشكل شبه كامل، وهو ما دفعها إلى إغلاق العديد من المخابز بسبب انعدام الوقود اللازم لتشغيلها وغياب أي بدائل للطهي.

ومن جهتها قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مساء الخميس الماضي إنه لم تدخل أي مساعدات إلى قطاع غزة منذ 2 مارس 2025.

وفي وقت سابق من شهر أبريل الجاري، ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن 1.9 مليون شخص تشردوا قسريا وسط قصف وخوف وخسارة في قطاع غزة.

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