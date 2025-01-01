قطر: محبطون من بطء عملية التفاوض وانتقادات نتنياهو مجرد ضجيج

الدوحة/سما/

قال وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، الأحد، إن انتقادات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجرد ضجيج، معربا عن إحباط الدوحة من بطء عملية التفاوض بشأن غزة.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الخليفي قوله، إن بلاده تعمل على إحياء الاتفاق بشأن قطاع غزة وملتزمون بذلك رغم الصعوبات، وقال: "نشعر بالإحباط من بطء عملية التفاوض وهناك أرواح على المحك".

وقال وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي إن الانتقادات التي نسمعها من نتنياهو تكون غالبا مجرد ضجيج، ونرفض مزاعمه بشأن قيام قطر بالتحريض في الجامعات الأمريكية.

وكانت مصادر أفادت يوم الجمعة، بأن مشاورات حركة "حماس" لا تزال مستمرة بهدف التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت المصادر إن الحركة لا تزال تدرس جميع المقترحات المقدمة من الوسطاء المصريين والقطريين، مؤكدة استمرار الجهود المشتركة للوساطة المصرية والقطرية من أجل تحقيق هدفين رئيسيين "وقف نزيف الدم الفلسطيني" و"دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

وكانت مصر وقطر قد سلمتا حركة حماس مقترحا إسرائيليا بوقت سابق يفضي إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين فى قطاع غزة على مراحل يقابله وقف مؤقت لإطلاق النار وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم لإطلاق النار.

واستأنفت إسرائيل في 18 مارس الماضي العمليات العسكرية في قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، أتاح إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا 8 منهم قتلى، مقابل نحو 1800 فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

ولا يزال 58 إسرائيليا محتجزين في غزة منهم 34 لقوا حتفهم، حسب تقديرات الجيش الإسرائيلي.

ومنذ انهيار وقف إطلاق النار، منعت إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة، كما سيطرت قواتها على مساحات واسعة من القطاع الساحلي في محاولة لزيادة الضغط على حماس للموافقة على اتفاق جديد.