31 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر الأحد

غزة/سما/

أعلنت مصادر طبية، مساء اليوم، باستشهاد 31 مواطنا إثر غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر الأحد.

كما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 51201 شهيد و116869 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.



وجاء في التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة "وصل مستشفيات قطاع غزة 44 شهيدا، إلى جانب 145 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأشار البيان إلى أن "️حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,827 شهيدا و4,828 إصابة".

وأضافت الوزارة: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأهابت "بذوي شهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة"

هذا واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.