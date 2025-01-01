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فيدان يلتقي وفدا من حماس

الإثنين 21 أبريل 2025 01:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيدان يلتقي وفدا من حماس



أنقرة/سما/

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أهمية تحقيق الوحدة بين الفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى أن تركيا مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم لهذه الجهود، وذلك خلال لقائه وفدا من حركة حماس.


وأفادت وكالة الأناضول، بأن فيدان بحث في أنقرة مع وفد من المكتب السياسي لحركة حماس، برئاسة رئيس مجلس شورى الحركة محمد درويش، الجهود الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. 

وتم خلال الاجتماع التأكيد أن إسرائيل تسعى إلى تجويع الشعب الفلسطيني من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما تمت الإشارة إلى ضرورة بذل المجتمع الدولي جهودا أكثر كثافة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

وقالت مصادر وزارة الخارجية التركية، إنه "تم في اللقاء التأكيد أن مساعي طرد الفلسطينيين من وطنهم الأم لا يمكن قبولها".

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أيضا الوضع في الضفة الغربية، مع التأكيد أن "الخطوات التي تتخذها إسرائيل لجعل الاحتلال دائما وصلت إلى أبعاد تهدد السلام الإقليمي"، وتناول اللقاء كذلك الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

وهاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت مواقف الدول الغربية إزاء ما يحدث في قطاع غزة، متهما إياها بممارسة ازدواجية المعايير.

وقال أردوغان  خلال المؤتمر العام الاعتيادي لوقف المرأة والديمقراطية إن الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في غزة تكشف زيف قيم المنظومة الغربية.

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