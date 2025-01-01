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سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف بلدات عدة بجنوب لبنان

الإثنين 21 أبريل 2025 01:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف بلدات عدة بجنوب لبنان



استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية بلدات دير ميماس وأرنون وكفرتبنيت في جنوب لبنان.


ووثقت مشاهد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدات أرنون الشقيف وكفرتبنيت بلدة دير ميماس جنوب لبنان.

كما استهدفت الغارات منطقة مليتا وأطراف بلدة سجد ومرتفعات جبل الريحان وبلدات كفرحونة وكفرملكي في إقليم التفاح جنوب لبنان. 

واستشهد شخصين على الأقل بغارة جوية شنتها مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بلدة كوثرية السياد جنوب لبنان.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخصين بالغارة الاسرائيلية قرب كوثرية السياد.

كما أكدت الوزارة مقتل شخص ثالث في غارة شنها الطيران الإسرائيلي على منزل في بلدة حولا.

وتواصل القوات الإسرائيلية غاراتها على جنوب لبنان، مستهدفة عناصر وبنية تحتية لحزب الله، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى، وسط توتر مستمر رغم اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين الطرفين.

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