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خرطوش فرعوني في صحراء الأردن.. العثور على نقش نادر لرمسيس الثالث (فيديو)

الإثنين 21 أبريل 2025 01:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خرطوش فرعوني في صحراء الأردن.. العثور على نقش نادر لرمسيس الثالث (فيديو)



عمان/سما/

أعلن الأردن عن اكتشاف نقش هيروغليفي في جنوب شرق محمية وادي رم، يعود إلى الملك المصري رمسيس الثالث (1186–1155 ق.م).

 وأكدت وزيرة السياحة والآثار الأردنية لينا عناب، على أن النقش يحمل خرطوشا ملكيا يمثل أول دليل مادي على العلاقات التاريخية بين مصر القديمة والأردن ومنطقة الجزيرة العربية.  

وأشارت عناب إلى أن الاكتشاف يعد إضافة نوعية للنقوش الأثرية في الأردن، معربة عن اعتزامها الإعلان التفصيلي عن النتائج بعد اكتمال الدراسات والأبحاث.  

من جهته، أوضح عالم الآثار المصري زاهي حواس، أن النقش يحمل خرطوشين، الأول يظهر اسم الملك رمسيس الثالث عند الولادة، والثاني يظهر اسم العرش الخاص به كملك لمصر العليا والسفلى، مؤكدا على أهمية إجراء حفريات منظمة في الموقع للكشف عن مزيد من الأدلة حول العلاقات التاريخية بين البلدين.  

يذكر أن رمسيس الثالث، ثاني ملوك الأسرة العشرين، حكم مصر خلال فترة شهدت تحديات عسكرية واقتصادية، مما أثر على نفوذ البلاد، وقد اشتهر باستراتيجياته الدفاعية التي أكسبته لقب "الفرعون المحارب".

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