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الجيش الإسرائيلي يوقف تدريباته في كل وحداته بعد سلسلة “حوادث خطيرة”

الأحد 20 أبريل 2025 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يوقف تدريباته في كل وحداته بعد سلسلة “حوادث خطيرة”



القدس المحتلة/سما/

وجَّه رئيس الأركان الإسرائيلي، الأحد، بإيقاف جميع التدريبات في كل وحدات الجيش، بعد سلسلة “حوادث خطيرة”، شملت مقتل جنود وإطلاق نار عن طريق الخطأ.
وقالت هيئة البث الرسمية: “رئيس الأركان إيال زامير وجَّه بإيقاف شامل للتدريبات في جميع وحدات الجيش بعد سلسلة من الحوادث الخطيرة”.
وأوضحت أن هذه الحوادث “وقعت خلال الأسابيع الأخيرة، وشملت سقوط جنود وحوادث ذخيرة، وسط تشديد على أولوية الحفاظ على سلامة الجنود”.
وأضافت أنها شملت أيضا “إطلاق نار غير متعمّد من رشاش متوسط داخل مدرعة من طراز “نمر”، ومركبة عسكرية صعدت على لغم في الشمال”.

 

وكذلك “انقلاب ناقلة جنود في قناة مائية، وسقوط جندي في بئر، إلى جانب حالات أخرى من إطلاق قذائف وطلقات عن طريق الخطأ”، وفق الهيئة.
وقالت قيادة الجيش إن هذا التوقف في الأنشطة التدريبية مستمر حتى غد الاثنين، و”يهدف إلى تعزيز إجراءات السلامة، لحماية حياة الجنود لا سيما في ظل ظروف الحرب والاحتكاك المستمر”، وفق الهيئة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يرتكب فيه الجيش الإسرائيلي، بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

وأسفرت هذه الإبادة عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
ومنذ بدء حرب الإبادة، سجل الجيش الإسرائيلي 1325 حادثة عملياتية، منها 1166 في غزة و159 في الجبهة الشمالية (لبنان)، حسب معطيات نشرها الجيش مطلع العام الجاري.

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