"أونروا": أكثر من 90 ألف نازح في 115 مركز إيواء بقطاع غزة

غزة/سما/

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأحد، إنها تدير حاليا 115 مركز إيواء في كافة أنحاء غزة، يعيش فيها "أكثر من 90 ألف نازح"، وسط استمرار الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

وأفادت الوكالة في تدوينة على حسابها بمنصة "إكس": بأنها "تدير حاليا 115 مركز إيواء في كافة أنحاء غزة، حيث يعيش فيها أكثر من 90 ألف نازح".

وأوضحت أن "الوضع الإنساني المتدهور (في غزة) يزداد سوءا نتيجة القصف واستمرار الحصار الذي يحظر دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية".

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تقدر بأن "ما يقارب 420 ألف شخص نزحوا مجددا منذ انهيار وقف إطلاق النار".

ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي، تواصل إسرائيل إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

ومطلع آذار/ مارس 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي، والتزمت به الحركة.

لكن نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بالقطاع في 18 آذار/ مارس الماضي، استجابة لحكومته اليمينية.

ومنذ استئنافها الحرب، قتلت إسرائيل 1827 شخصا، وأصابت 4828 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع، صباح السبت.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة، أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.