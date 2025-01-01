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قطر: محبطون من بطء عملية التفاوض حول صفقة غزة

الأحد 20 أبريل 2025 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر: محبطون من بطء عملية التفاوض حول صفقة غزة



الدوحة / وكالات/

قال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، إن الدوحة تعمل لإحياء الاتفاق بشأن غزة وملتزمة بذلك رغم الصعوبات.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، اليوم الأحد: نشعر بالإحباط من بطء عملية التفاوض وهناك أرواح على المحك.

ووصف الانتقادات التي تسمعها بلاده من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنها تكون غالبًا مجرد ضجيج.

وأعرب عن رفض بلاده لمزاعم نتنياهو بشأن تحريض قطر في الجامعات الأمريكية.

والخميس الماضي، هاجم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قطر، واتهمها لأول مرة علنًا بأنها جزء من الحراك المناهض لإسرائيل في الجامعات الأمريكية.

وقال إن الدوحة «ساعدت إسرائيل في التوصل إلى وقف إطلاق النار، لكنها فعلت ذلك بينما كانت تستضيف قادة حماس».

من جانبه، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن إسرائيل «لم تلتزم» باتفاق الهدنة في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في يناير، وذلك خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو.

وأضاف الشيخ تميم، الذي تعد بلاده الوسيط الرئيسي في مفاوضات إنهاء الحرب في غزة: «توصلنا إلى اتفاق قبل عدة أشهر، ولكن مع الأسف إسرائيل لم تلتزم بهذا الاتفاق... وسنسعى لتقريب وجهات النظر إلى اتفاق يُنهي معاناة الشعب الفلسطيني».

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