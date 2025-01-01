  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

برنامج "الأغذية العالمي" يحذر : خطر متزايد يهدد مئات الآلاف من اهالي قطاع غزة

الأحد 20 أبريل 2025 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج "الأغذية العالمي" يحذر : خطر متزايد يهدد مئات الآلاف من اهالي قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أن نحو مليوني شخص، غالبيتهم من النازحين، يعيشون حاليا من دون أي مصدر دخل ويعتمدون كليا على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.

وفي سلسلة بيانات صدرت خلال الساعات الماضية، نبّه البرنامج إلى ما وصفه بـ "الخطر المتزايد" الذي يهدد مئات الآلاف من سكان القطاع، في ظل التناقص الحاد للمخزون الغذائي، مما يُنذر بحدوث كارثة إنسانية وشيكة.

وأشار البرنامج إلى أن هذا الوضع الخطير يتزامن مع استمرار إغلاق المعابر الحدودية، ما يعيق بشكل كامل وصول الإمدادات الغذائية الضرورية إلى داخل القطاع المحاصر. وأكد أن غزة بحاجة ماسة إلى تدفق فوري ومستمر وغير منقطع للغذاء لتفادي انهيار كامل في الأمن الغذائي.

كما حذّر من عواقب وخيمة إذا استمر الوضع على ما هو عليه، مشيرًا إلى أن المدنيين الفلسطينيين في غزة يواجهون بالفعل ظروفًا إنسانية كارثية ونقصًا حادًا في جميع مقومات الحياة.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن خطة "الشاباك" للوصول إلى معلومات عن الأسرى

موقع عبري: الجيش الإسرائيلي يمهد لمناورة تقسم مدينة غزة شطرين

أمريكا تطلب مجددا لقاء مباشرا مع حماس..

القسام تنشر رسالة أسير إسرائيلي لعائلته.. ناشد ترامب (شاهد)

أبو عبيدة يتحدث عن إمكانية مقتل الأسير عيدان ألكساندر

مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخرين بحادث أمني خطير شرق غزة

إعلام عبري يتحدث عن تأثير الحرب على مصر وسر قدرة السيسي على إدارة ملفات ساخنة وخطيرة بقوة

الأخبار الرئيسية

الإعلام العبري : جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ "مناورة كبرى" تستهدف مدينة غزة وإنشاء مراكز توزيع مساعدات داخلها..

لاول مرة..إسرائيل تقدم 22 لائحة اتهام ضد مقاتلي "نخبة القسام" المشاركين في معركة كيبوتس "نير عوز"

عشرات من المتطرفين اليهود يستعدون لدخول قطاع غزة لاقامة مستوطنات جديدة ..

34 يوما لعودة المقتلة.. شهداء وجرحى بالعشرات في مختلف مناطق قطاع غزة

سنقضي على حماس”.. سموتريتش يجدد تصريحاته التحريضية لاستمرار حرب الإبادة في غزة واحتلالها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية