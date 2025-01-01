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هل تخطط إسرائيل لمهاجمة إيران الشهر المقبل؟..

الأحد 20 أبريل 2025 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل تخطط إسرائيل لمهاجمة إيران الشهر المقبل؟..



وكالات - سما-

نفى وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم، في تصريحات لـ”تلغراف” ما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، بشأن خطط “إسرائيل” لمهاجمة إيران مطلع الشهر المقبل، وعرقلة الرئيس ترامب للضربة.
وردّ ساعر على تقرير “نيويورك تايمز”، قائلاً: “أنا عضوٌ في مجلس الوزراء الأمني، وفي جميع المحافل الخاصة، ولا أتذكر قراراً كهذا بشأن إيران”.
كما شدّد ساعر على أنّ “إسرائيل” ملتزمة بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، “وإذا أمكن تحقيق هذا الهدف من خلال مسار دبلوماسي فهو مقبول.
واليوم، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، حضر في روما، حيث عقدت الجولة الثانية من المحادثات النووية.

 

وقالت القناة “12” الإسرائيلية، إنّه “يوجد زخم وتقدم سريع في المحادثات الإيرانية – الأميركية، وقد نجد أنفسنا أمام اتفاق في غضون أسابيع”.
وعقدت إيران جولتين من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية في سلطنة عمان السبت الماضي، واليوم في روما، وصفت بـ”البنّاءة”.
وفي وقتٍ سابق، صرّح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنّه “لا يتعجّل الخيار العسكري ضدّ إيران”، وبأنّه “يعتقد أنّ طهران ترغب في الحوار”.

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