بعد وصفه استعادة الأسرى بـ"الخدعة الإعلامية".. انتقادات لاذعة لمتحدث نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

انتقدت المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى بشدة، تصريحات المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي قال فيها إنه لا يمكن التوصل إلى صفقة تعيد كل المحتجزين في غزة دفعة واحدة، لأن ذلك يحقق مطالب حركة حماس بإنهاء الحرب.

ومن جانبه، أوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أن تصريحات الناطق باسم نتنياهو اعتراف بأن الحكومة تخلت عن استعادة "الأسرى".

وأضاف "لبيد"، أن على نتنياهو توضيح ما إذا كان الناطق باسمه يتحدث من تلقاء نفسه أم لا، وإن لم يكن كذلك فعليه أن يعتذر نيابة عنه.

من جهتها، قالت هيئة عائلات الأسرى بغزة إنها تلفت نظر نتنياهو والناطق باسمه إلى أن أغلب الإسرائيليين مع إعادة المحتجزين مقابل إنهاء الحرب.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد نقلت عن المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه لا يمكن إعادة جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، "وهذه خدعة إعلامية".

وقال "لا يمكن إنجاز صفقة تعيد كافة الأسرى؛ فحركة حماس تريد مقابل ذلك إنهاء الحرب، ويتعين علينا تدمير حماس حتى لا يتكرر 7 أكتوبر 2023".

وتابع المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، "سندمر حماس بمجرد أن نعيد جميع الأسرى الأحياء أو الأموات"، ولا تزال الحركة تحتجز 59 أسيرًا إسرائيليًا بغزة.