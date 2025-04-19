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فيدان يبحث مع وفد من حماس تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة

الأحد 20 أبريل 2025 12:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيدان يبحث مع وفد من حماس تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة



أنقرة/سما/

 بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع وفد من المكتب السياسي لحركة حماس، الجهود الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية، السبت، أن فيدان التقى رئيس مجلس شورى حركة حماس محمد درويش، والوفد المرافق له في أنقرة.
وأوضحت المصادر أن الجانبين تناولا خلال اللقاء الجهود الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة.
وتم خلال الاجتماع التأكيد أن إسرائيل تسعى إلى تجويع الشعب الفلسطيني من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
كما تمت الإشارة إلى ضرورة بذل المجتمع الدولي جهوداً أكثر كثافة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.
وقالت المصادر إنه “تم في اللقاء التأكيد أن مساعي طرد الفلسطينيين من وطنهم الأم لا يمكن قبولها”.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء أيضا الوضع في الضفة الغربية، مع التأكيد أن الخطوات التي تتخذها إسرائيل لجعل الاحتلال دائما وصلت إلى أبعاد تهدد السلام الإقليمي.
اللقاء تناول أيضا الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.
وأكد فيدان أهمية تحقيق الوحدة بين الفصائل الفلسطينية، مشيراً إلى أن تركيا مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم لهذه الجهود.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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