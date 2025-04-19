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قيادي في حماس: تصريحات نتنياهو محاولة للتهرب من استحقاق تبادل الأسرى

السبت 19 أبريل 2025 11:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي في حماس: تصريحات نتنياهو محاولة للتهرب من استحقاق تبادل الأسرى



غزة/سما/

أكد القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي أن تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن صفقة التبادل، هي محاولة تضليل بهدف التهرب من استحقاق تبادل الأسرى.


وقال مرداوي في قناته على "تلغرام": "تصريح حكومة الاحتلال محاولة تضليل مفضوحة تهدف للتهرب من استحقاق صفقة التبادل. الحركة تؤكد تمسكها بصفقة شاملة تضمن: وقفا كاملا لإطلاق النار، انسحابا تاما من قطاع غزة، تبادل أسرى، وبدء عملية إعادة الإعمار".

وأضاف: "من الواضح أن نتنياهو لا يسعى إلى إعادة الأسرى الإسرائيليين بل يغامر بحياتهم ويستخدمهم غطاءً لاستمرار الحرب وتحقيق مكاسب سياسية داخلية".

هذا وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الحرب في قطاع غزة لن تنتهي قبل القضاء على "حماس" وإعادة الأسرى، مشددا على أن الاستسلام لإملاءات حماس سيضيع كل الإنجازات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "حماس رفضت مجددا مقترحا بالإفراج عن نصف المختطفين الأحياء والقتلى.. حماس رفضت المقترح وطالبت بإنهاء الحرب ولو قبلنا بشروطها فهذا يعني أنه يمكن هزيمة إسرائيل".

وأضاف: "لهذه الحرب أثمان كبيرة وأتمنى الشفاء للجنود الجرحى الذين أصيبوا في القتال ووجهت الجيش للرد بقوة وزيادة الضغط على حماس. نحن في مرحلة حاسمة من المعركة والمطلوب طول النفس للانتصار ولن نستسلم لحماس".

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