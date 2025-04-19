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الحوثيون: 13 غارة أمريكية تستهدف ميناء الحديدة ومطارها غربي اليمن (فيديو)

السبت 19 أبريل 2025 11:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون: 13 غارة أمريكية تستهدف ميناء الحديدة ومطارها غربي اليمن (فيديو)



صنعاء/سما/

 أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، مساء السبت، أن قصفا أمريكيا جديدا استهدف بـ 13 غارة ميناء محافظة الحديدة ومطارها غربي اليمن.

وقالت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين، في نبأ مقتضب عبر قناتها على تلغرام: “13 غارة للعدوان الأمريكي على ميناء ومطار الحديدة”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق السبت، أعلن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع “إسقاط الدفاعات الجوية (تابعة للجماعة) طائرة أمريكية من طراز MQ_9 بصاروخ أرض جو محلي الصنع، أثناء تنفيذها أعمالا عدائية في أجواء (العاصمة) صنعاء”.

وأضاف سريع، في بيان، أن هذه الطائرة “هي الثانية التي تنجح الدفاعات الجوية للحوثيين في إسقاطها خلال 24 ساعة، والسادسة خلال أبريل/ نيسان الجاري”.

ومساء الخميس، شن الطيران الحربي الأمريكي غارات على ميناء رأس عيسى في الحديدة، ما أدى إلى استشهاد 80 شخصا وإصابة 150 آخرين من عمال وموظفي الميناء، وعناصر من الإسعاف الذين سارعوا لإنقاذهم، وفق حصيلة غير نهائية أوردتها وزارة الصحة بحكومة الحوثيين (غير المعترف بها دوليا).

من جهتها، قالت واشنطن إنها دمرت منصة الوقود في ميناء رأس عيسى، الذي يسيطر عليه الحوثيون، بهدف “تقويض قدراتهم الاقتصادية”.

ومنذ 15 مارس/ آذار الماضي وحتى السبت، شنت الولايات المتحدة مئات الغارات على اليمن، ما أدى إلى استشهاد 205 مدنيين وإصابة 406، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية رسمية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

تنديد أممي

واليوم السبت، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إنّ أنطونيو غوتيريش “قلق للغاية” إزاء الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في اليمن.

وقال ستيفان دوجاريك، في بيان، إنّ “الأمين العام قلق للغاية إزاء الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة يومي 17 و18 نيسان/أبريل على ميناء رأس عيسى وما حوله في اليمن، والتي أفادت تقارير بأنّها أسفرت عن سقوط الكثير من الضحايا المدنيين، بما في ذلك إصابة خمسة عاملين في المجال الإنساني بجروح”.

وتأتي الغارات الأمريكية بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب بشن “هجوم كبير” ضد الحوثيين، قبل أن يهدد بـ”القضاء عليها تماما”.

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