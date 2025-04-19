إعلام مصري يتحدث عن ضغوط إسرائيلية على نجوم عرب بالدوري الإنجليزي

القاهرة/سما/

نقل موقع "القاهرة 24" المصري عن مصادر قولها إن جهات تابعة لإسرائيل تمارس ضغوطا على نجوم عرب بالدوري الإنجليزي للمشاركة في حملة لدعم الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.



وبحسب المصادر، فإن هذه الجهات المحسوبة على إسرائيل، تحاول حشد مشاهير ومؤثرين حول العالم للمشاركة في الحملة، وعلى رأسهم لاعبي كرة القدم، ومن بينهم لاعبون عرب بارزون ضمن صفوف الفرق الخمسة الكبار.



ويلعب في صفوف هذه الأندية نجوم مصريون بارزون، مثل محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وكذلك عمر مرموش، لاعب فريق مانشستر سيتي.

وأكدت المصادر، بحسب التقرير المصري، انضمام لاعب السيتي إيرلينج هالاند، إلى الحملة بعد لقائه بأحد المفرج عنهم من قِبل حماس عومر شم توف.

وقالت المصادر، إن عددا كبيرا من اللاعبين العرب رفضوا المشاركة في هذه الحملة، مؤكدين انتماءهم ودعمهم للقضية الفلسطينية، فضلا عن رغبتهم في الابتعاد عن الشأن السياسي.

وانتشر فيديو للنجم النرويجي هالاند مع الأسير الإسرائيلي السابق عومر، ظهر فيه وهو يتحدث معه ويستمع إليه باهتمام ويعبر عن دعمه له، مؤكدا أهمية التضامن الإنساني في مثل هذه الظروف الصعبة، وفق قوله.