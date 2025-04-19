  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"القاهرة الإخبارية": حماس لا تزال تدرس مقترحات الوسطاء

السبت 19 أبريل 2025 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القاهرة الإخبارية": حماس لا تزال تدرس مقترحات الوسطاء



القاهرة/سما/

أفادت مصادر لموقع "القاهرة الإخبارية" المصري يوم الجمعة، بأن مشاورات حركة "حماس" لا تزال مستمرة بهدف التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وقالت المصادر إن الحركة لا تزال تدرس جميع المقترحات المقدمة من الوسطاء المصريين والقطريين.

وأكدت استمرار الجهود المشتركة للوساطة المصرية والقطرية من أجل تحقيق هدفين رئيسيين "وقف نزيف الدم الفلسطيني" و"دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

وأعلنت حماس الاثنين الماضي في بيان، أن قيادة الحركة تدرس المقترح الذي تسلّمته من الوسطاء وستقدم ردها عليه في أقرب وقت فور الانتهاء من المشاورات اللازمة بشأنه.

وكانت مصر وقطر قد سلمتا حركة حماس مقترحا إسرائيليا يفضي إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين فى قطاع غزة على مراحل يقابله وقف مؤقت لإطلاق النار وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم لإطلاق النار.

واستأنفت إسرائيل في 18 مارس الماضي العمليات العسكرية في قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، أتاح إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا 8 منهم قتلى، مقابل نحو 1800 فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

ولا يزال 58 إسرائيليا محتجزين في القطاع الفلسطيني منهم 34 لقوا حتفهم، حسب تقديرات الجيش الإسرائيلي.

ومنذ انهيار وقف إطلاق النار، منعت إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة، كما سيطرت قواتها على مساحات واسعة من القطاع الساحلي في محاولة لزيادة الضغط على حماس للموافقة على اتفاق جديد.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يربك الإسرائيليين والجيش.. والاستخبارات: حماس راضية عن نفسها تكتيكياً واستراتيجياً

القناة 12 العبرية تتحدث عن أسوأ كابوس لإسرائيل قد يتحقق على يد بن سلمان وترامب

“واقعية وتحتاج 6 أشهر فقط وبعيدا عن تهجير الفلسطينيين”.. تفاصيل الخطة المصرية العاجلة لإعادة إعمار قطاع غزة

أمريكا تطلب مجددا لقاء مباشرا مع حماس..

دعوات إسرائيلية لاعتقال محمد اشتية

مسؤول إسرائيلي: المفاوضات مستمرة رغم رفض حماس اتفاق وقف إطلاق النار

مجازر متتالية.. الجيش الإسرائيلي يقتل 53 فلسطينيا بغارات على قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2025-04-19_15-35-18

القسام تنشر رسالة أسير إسرائيلي لعائلته.. ناشد ترامب (شاهد)

موقع عبري: الجيش الإسرائيلي يمهد لمناورة تقسم مدينة غزة شطرين

photo_2025-04-19_14-24-31

أبو عبيدة يتحدث عن إمكانية مقتل الأسير عيدان ألكساندر

680399e74c59b7361b1a87c0

مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخرين بحادث أمني خطير شرق غزة

20250120113957afpp-afp_36ut4tl.h-730x438

“مثل هيروشيما بعد القنبلة الذرية”.. “شهادة للتاريخ” من طبيب أمريكي عن غزة ومستشفياتها المدمرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية