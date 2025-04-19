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برلماني مصري يحذر "إسرائيل" من حرب مدمرة ويوجه رسالة واضحة لنتنياهو

السبت 19 أبريل 2025 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
برلماني مصري يحذر "إسرائيل" من حرب مدمرة ويوجه رسالة واضحة لنتنياهو



القاهرة/سما/

قال الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري، إن إسرائيل لن تتمكن من محو الهوية الفلسطينية أو الوجود الفلسطيني على أرضه مهما بلغ "الدمار أو القتل"، مضيفا أن المقاومة حق مشروع.

 

وأشار بكري، خلال تقديمه برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" الخميس، إلى أن ما يحدث الآن قد يجر المنطقة إلى "عواقب وخيمة لا يتحملها أحد"، وأن الوضع حاليا "غاية في الخطورة" مع استمرار "الإبادة الجماعية والدمار" الإسرائيلي في غزة.


وأضاف أن إسرائيل لن تستطيع التوسع كما تريد، وأن "الأمة العربية باقية وستأتي اللحظة التي يدفعون (الإسرائيليون) فيها الثمن".

وواصل: "رسالة أتمنى أن يعيها كل (صهيوني).. نتنياهو يريد أن يدفع بكم إلى الجحيم، وأنتم من سيدفع ثمن هذا الجنون، فقفوا والتزموا بما طرحته مصر من مبادرة للتعمير وأفق سياسي للحل".

وتابع: "إذا أردتم مصلحتكم فأمامكم هذا الخيار أما إذا أردتم دفن شعب تحت الأرض، فسيخرج هذا الشعب ليرفع علم فلسطين وستتحرر الأرض شئتم أم أبيتم".

وذكر أن الحكومة الإسرائيلية تتحدث بلغة عنجهية وسط صمت دولي على المجازر التي ترتكبها إسرائيل، مضيفا أن ما يحدث يضر "بأهلنا وبأمننا القومي"، وأن إسرائيل لن تستطيع نزع سلاح حماس، لأنها مقاومة، وأن ما يجب أن يحدث هو إنهاء الاحتلال.

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