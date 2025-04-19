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"سرايا القدس" تعرض مشاهد من استهداف جنود وآليات إسرائيلية في مدينة رفح (فيديو)

السبت 19 أبريل 2025 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سرايا القدس" تعرض مشاهد من استهداف جنود وآليات إسرائيلية في مدينة رفح (فيديو)



غزة/سما/

نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، يوم الجمعة، مشاهد لعمليات استهداف نفذها مقاتلوها ضد القوات الإسرائيلية وآلياته المتوغلة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.


واستهدف عناصر "السرايا" بقذائف الهاون وصواريخ "107" مقر قيادة وسيطرة يتبع الجيش الإسرائيلي في محور موراغ جنوب رفح، إضافة إلى تمركزات لجنود وآليات إسرائيلية في الموقع ذاته.

ووثقت المشاهد أيضا عملية استهداف مقر قيادة آخر في مخيم يبنا جنوبي المدينة.

وأشارت "سرايا القدس" في بداية المقطع إلى أن عملية الاستهداف تمت يوم السبت 12 أبريل 2025.

من جهتها، أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها نفذت عملية نوعية استهدفت قوة إسرائيلية خاصة بمنطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت "القسام" في بيان يوم الجمعة: "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا استدراج قوة صهيونية قرب عين نفق مفخخة وفور وصول أفراد القوة للمكان ونزول عدد من الجنود للداخل تم تفجير عين النفق بعدد من العبوات الناسفة وأوقعوا عددا من أفراد القوة بين قتيل وجريح عصر الأربعاء في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع".

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