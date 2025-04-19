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إعلام إسرائيلي: مقتل ضابط وإصابة آخرين بحادث أمني خطير شرق غزة

السبت 19 أبريل 2025 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: مقتل ضابط وإصابة آخرين بحادث أمني خطير شرق غزة



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت، بمقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 5 آخرين جراء استهداف مركبة عسكرية مدرعة شرق مدينة غزة شمال القطاع.

وقال موقع "حدشوت حموت" إن ضابطا قتل وأصيب 5 آخرون جراء استهداف آلية مدرعة شرق غزة ثم تفجير قوة الإنقاذ بعبوة ناسفة.

بدوره، لفت موقع "حدشوت للو تسنزورا" إلى أن حدثا أمنيا خطيرا تم تسجيله شمال قطاع غزة، حيث تعرضت دبابة لتفجير بواسطة عبوة ناسفة شرق مدينة غزة ثم تم استهدافها بصاروخ موجه".

وأشار الموقع إلى أن "مروحيات الوحدة 669 تقوم بعمليات إخلاء من المنطقة، وأن هناك مقاتلا حالته حرجة جدا".

هذا وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن معارك ضارية تدور بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في مواقع مختلفة بشمال قطاع غزة.

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