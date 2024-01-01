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"إسرائيل" تمنع رئيس الحكومة الفلسطينية من جولة ميدانية في الضفة

السبت 19 أبريل 2025 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تمنع رئيس الحكومة الفلسطينية من جولة ميدانية في الضفة



القدس المحتلة/سما/

قال مسؤول فلسطيني، السبت، إن إسرائيل رفضت السماح لرئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى بزيارة قرى وبلدات فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة تتعرض لهجمات مستمرة من مستوطنين حرضوا حكومة تل أبيب على منع الزيارة.

وأفاد مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية، بأن “سلطات الاحتلال رفضت التنسيق نهائيا لزيارة رئيس الوزراء إلى بلدتي برقا ودير دبوان شرق رام الله (وسط)، ودوما وقصرة جنوب نابلس (شمال)، التي تتعرض لهجمات مستمرة من المستوطنين وجيش الاحتلال”.

وأوضح شعبان أنه وفق الاتفاقيات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، فإن تحركات المسؤولين تتطلب التنسيق بين الطرفين جراء وجود أسلحة الحماية مع مرافقي المسؤولين الفلسطينيين، الأمر الذي جرى رفضه اليوم.

وقال شعبان إن ذلك يعد “سابقة خطيرة”، لافتا إلى أن رفض التنسيق جاء “في أعقاب عملية تحريض شنها مستوطنون ضد رئيس الوزراء، وضغطوا على الحكومة الإسرائيلية لمنعه من إجراء الزيارات، والتي بدورها أصدرت القرار”.

ووفق تقارير فلسطينية، فإن “عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية العام 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية”.

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