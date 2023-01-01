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صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 51 ألفا و157 شهيدا

السبت 19 أبريل 2025 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 51 ألفا و157 شهيدا



غزة/سما/

 أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى “51 ألفا و157 شهيدا و116 ألفا و724 مصابا” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي، إن “92 شهيدا و219 إصابة وصلوا مستشفيات القطاع خلال 48 ساعة الماضية”.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء والمصابين منذ استئناف إسرائيل إبادتها الجماعية على القطاع في 18 مارس/ آذار الماضي ارتفعت إلى “ألف و783 شهيدا و4 آلاف و683 مصابا”.

وبذلك ارتفعت محصلة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 51 ألفا و157 شهيدا، و116 ألفا و724 إصابة، وفق البيان.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات حيث يصعب على طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكثفت إسرائيل منذ 18 مارس جرائم الإبادة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين.

ومطلع مارس، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت “حماس” ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

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