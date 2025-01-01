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تحذير فلسطيني من مخططات منظمات إسرائيلية تستهدف تفجير المسجد الأقصى

السبت 19 أبريل 2025 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير فلسطيني من مخططات منظمات إسرائيلية تستهدف تفجير المسجد الأقصى



رام الله/سما/

 حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، السبت، من “خطورة ما يتم تداوله على منصات تابعة لمنظمات استعمارية، بشأن تفجير ونسف المسجد الأقصى المبارك، وبناء الهيكل المزعوم مكانه”.

واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان صحافي السبت أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أنها “تعد تحريضا ممنهجا لتصعيد استهداف المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس المحتلة، لا سيما وأن اليمين الإسرائيلي الحاكم بات لديه شعور بقدرته على تنفيذ مخططاته التهويدية التوسعية والعنصرية، في ظل ردود فعل دولية باهتة على مظاهر وجرائم الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة بالذات”.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية المختصة بـ”التعامل بمنتهى الجدية مع هذا التحريض، واتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لوضع حد لاستفراد الحكومة الإسرائيلية بشعبنا، وإجبارها على الالتزام بإرادة السلام الدولية والإقليمية، والانصياع لقرارات الشرعية الدولية، والإجماع الدولي على وقف الإبادة، وتوفير الآليات الكفيلة بحماية شعبنا”.

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