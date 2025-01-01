الحوثيون يزرعون ألغاما استعدادا للمرحلة المقبلة تحسبا لعملية برية..

سما / وكالات /

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم السبت، أالحوثيين يزرعون ألغاماً في محيط مدينة الحديدة الساحلية ومناطق أخرى مأهولة بالسكان، استعداداً لعملية برية يتوقعون أن تشنها الولايات المتحدة.

وافادت الصحيفة نقلا عن مصادر بالحكومة اليمنية قولها إن الطيران العسكري الأميركي ضاعف غاراته على تحصينات الحوثيين وتجمعاتهم في الحديدة غربي اليمن.

وأضافت المصادر أن الغارات تركزت أيضا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في المنطقة.

وتزامنت زيادة الغارات وفق المصادر مع تكثيف الحوثيين لزراعة الألغام في مدينة الحديدة ووسط التجمعات السكانية تحسبا لعملية عسكرية برية من المتوقع أن تخطط القوات الحكومية لتنفيذها بالتنسيق مع الجيش الأميركي لمهاجمة المدينة وانتزاعها من سيطرتهم.

وأفادت وسائل إعلام حوثية، الجمعة، بأن حصيلة الغارات الأميركية على ميناء رأس عيسى، الميناء النفطي اليمني المطل على البحر الأحمر، يوم الخميس، ارتفعت إلى 74 شهيدا و171 مصابا.