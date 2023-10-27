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انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات النووية "الايرانية- الاميركية" في روما

السبت 19 أبريل 2025 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات النووية "الايرانية- الاميركية" في روما



وكالات - سما-

تنعقد اليوم السبت الجولة الثانية من المفاوضات الاميركية الايرانية حول الملف النووي للأخيرة في العاصمة الايطالية روما، وبوساطة سلطنة عمان.

وسيتم التفاوض بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بشكل غير مباشر عبر وسطاء من عُمان، بعد أسبوع من جولة أولى في مسقط وصفها الجانبان بأنها بناءة.

وتسعى طهران إلى تقليص التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق سريع، بعد أن تكهن بعض المسؤولين الإيرانيين بإمكانية رفع العقوبات قريبا. وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الأسبوع الماضي إنه “ليس متفائلا ولا متشائما بشكل مفرط”.

من جهته قال ترامب للصحفيين يوم الجمعة “أنا مع منع إيران، بكل تأكيد، من امتلاك سلاح نووي. لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي. أريد أن تكون إيران عظيمة ومزدهرة ورائعة”.

كان ترامب انسحب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية خلال ولايته الأولى عام 2018، وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران. وأعاد ترامب سياسة “أقصى الضغوط” على إيران منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني.

وتريد واشنطن من إيران وقف إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، الذي تعتقد أنه يهدف إلى صنع قنبلة ذرية.

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