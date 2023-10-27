الخليل : بتر قدم المواطن سعيد العمور بعد اصابته برصاص مستوطن

الخليل/سما/

قالت عائلة العمور، ان الاطباء في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي ببئر السبع، قد بتروا قدم ابنهم سعيد العمور، يوم أمس الجمعة.

واوضح الناشط في مسافر يطا أسامه مخامرة، ان المواطن سعيد العمور، قد اصيب برصاص مستوطن مساء الخميس الماضي، خلال عمله في ارضه، بالقرب من منزله في خلة الركيز بمسافر يطا، وقد منع جيش الاحتلال اسعافه لمدة تزيد عن ساعه ما ادى لحدوث نزيف حاد له وفقده الكثيرمنالدماء، قبل أن تقوم سيارة اسعاف تابعة لنجمة داود الحمراء الإسرائيلية بنقله للمستشفى الإسرائيلي للعلاج، وقام جيش الإحتلال باعتقاله وهو في المستسفى كما تم اعتقال نحله الياس 15 عاما.

واشار مخامرة، الى ان ارض المواطن العمور، تعرضت لعمليات تخريب من قبل المستوطنين، وتم الاعتداء عليه يوم الأربعاء الماضي، ومنع من العمل، ويوم الخمبس أطلق المستوطن عليه الرصاص، وبالامس يوم الجمعة، قام مستوطنون بوضع اجزاء من سياج في محيط ارض المواطن العمور تحت حماية من جيش الاحتلال.