رغم معارضة ترامب ..إسرائيل قد تشن هجوما محدوداً على ايران

وكالات - سما-

افاد مسؤول إسرائيلي ان إسرائيل لا تستبعد توجيه ضربة عسكرية محدودة ضد منشآت إيران النووية خلال الأشهر المقبلة، رغم معارضة ترامب.

وقالت وكالة رويترز ان التقارير افادت بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الأميركيين لا يؤيدون حاليا شن هجوم.

وتعهد المسؤولون الإسرائيليون بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، ويصر نتنياهو على أن أي مفاوضات مع إيران يجب أن تؤدي إلى التفكيك الكامل لبرنامجها النووي.

وعلى مدار الأشهر الماضية، اقترحت إسرائيل على إدارة ترامب سلسلة من الخيارات لمهاجمة منشآت إيران، بعضها مُخطط له في أواخر الربيع والصيف.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الأربعاء، أن ترامب أبلغ نتنياهو في اجتماع بالبيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر بأن واشنطن تريد إعطاء الأولوية للمحادثات الدبلوماسية مع طهران، وأنه غير مستعد لدعم توجيه ضربة إلى المنشآت النووية الإيرانية على المدى القصير.

لكن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون الآن أن الجيش قد ينفذ ضربة محدودة على إيران تتطلب دعما أميركيا أقل. وسيكون هذا الهجوم أصغر بكثير مما اقترحته إسرائيل في البداية.