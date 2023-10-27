رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم السبت، في عناوينها، استشهاد وإصابة عشرات المواطنين في غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.استمرار العدوان المتواصل على طولكرم وجنين ومخيماتها.

كما اهتمت الصحف، باجتماع الرئيس محمود عباس، مع نظيره السوري وتأكيده على أن الأولوية هي وقف إطلاق النار في غزة وانسحاب الاحتلال وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها بالقطاع.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

- الرئيس يجتمع مع نظيره السوري: الأولوية لدينا وقف النار في غزة وانسحاب الاحتلال وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها بالقطاع

- "أوتشا" يحذر من تدهور خطير في الوضع الإنساني بغزة

- قمع وقفة ضد الاستعمار بالظاهرية واقتلاع أشجار وتجريف 2000 دونم في أم صفا

- "هآرتس": تجويع غزة بات سياسة معلنة تتباهى بها إسرائيل

- عندما يصبح الموت حنونا والخيار الوحيد!!

- ممثلون عن الجالية اليهودية في بريطانيا: ما يحدث في غزة لا يطاق

الأيام:

- الرئيس والشرع يتفقان على تشكيل لجان مشتركة لتعزيز التنسيق والتعاون

- 50 شهيداً.. غارات مكثفة شمال القطاع وجنوبه

- تحذير أممي من انهيار إنساني وشيك في قطاع غزة

- غزة: شهداء وحرائق جراء قصف مسيرات خيام نازحين ومنازل

- تفاصيل خطة مصرية عاجلة لإعمار قطاع غزة

- فرنسا: إسرائيل ملزمة بالسماح لإدخال المساعدات الانسانية الى غزة

- الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها

- الضفة: إصابات جراء اعتداءات استعمارية واسعة بحماية قوات الاحتلال

- الآلاف يتظاهرون في المغرب واليمن وموريتانيا تضامنًا مع غزة

القدس:

- عشرات الشهداء بمجازر الخيام

- "الأونروا": الحصار الحالي على غزة هو الأشد منذ بدء العدوان

- الرئيس يجتمع مع نظيره السوري

- "هآرتس": تجويع غزة بات سياسة معلنة تتباهى بها إسرائيل

- تواصل العدوان على جنين وطولكرم

- عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

- "أوتشا" تحذر من تدهور خطير في الوضع الإنساني في غزة