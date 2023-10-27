33 يوما لعودة الحرب على قطاع غزة .. شهداء وجرحى بالعشرات داخل منازل وخيام النازحين

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٣ لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر فلسطينية فقد تخطى عدد الشهداء خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة الستين شهيد اكثر من نصفهم بخان يونس جنوب قطاع غزة.

خان يونس

وارتقى خمسة شهداء من عائلة القاضي بعد استهداف مروحية اسرائيلية لائمتهم في منطقة مواصي خان يونس وهم أحمد زياد القاضي وزوجته وأطفاله.

واستشهد اربعة مواطنين بينهم طفلان وفتاة وجرحى جراء قصف خيمة تؤوي نازحين لعائلة "أبو ندى" في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

والشهداء هم ميرا علي أبو الندي وشقيقها محمد علي أبو الندى ، هيا أحمد أبو الندى والطفل محمد سمير عمر النحال.

واستشهد ضابط الإسعاف زياد ابو شمالة و٢٠ إصابة منهم ١٥ طفلاً جراء قصف منزل لعائلة أبو شمالة بمخيم خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد الطفل كنان أحمد عدوان "عام ونصف" جراء القصف الإسرائيلي على منزل عائلة ابو شمالة اثر تطاير الشظايا على خيمة عائلته .

وكان ستة مواطنين ارتقوا بينهم ثلاثة أشقاء من عائلة شبير اثر قصف صالون حلاقة وسط خان يونس.

وارتفع عدد شهداء خان يونس منذ فجر الجمعة إلى نحو ثلاثين شهيد.

غزة والشمال

وارتقى خمسة شهداء وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال خيمة في منطقة أبو حصيرة بمحيط الميناء غربي مدينة غزة

والشهداء هم محمد خليفة وزوجته وأطفالهم بقصف من مسيرة إسرائيلية لخيمة قرب شارع أبو حصيرة غربي مدينة غزة.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة.

ومساء الجمعة استشهد سبعة مواطنين وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال منرلًا لعائلة نصار في محيط شارع السكة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما ارتقى اربع شهداء بينهم طفلان بقصف الاحتلال محيط موقع الـ17 غرب الصفطاوي في شمال غزة.