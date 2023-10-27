مسؤول إسرائيلي: المفاوضات مستمرة رغم رفض حماس اتفاق وقف إطلاق النار

القدس المحتلة/سما/

قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "جيروزالم بوست"، اليوم الجمعة، إن المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس ستستمر على الرغم من رفض حماس للمقترح الإسرائيلي.



وتعتزم إسرائيل أيضا تكثيف الضغوط العسكرية والدبلوماسية، وفقا للمسؤول.

وقال المسؤول لصحيفة "واشنطن بوست": "لن نوافق على إنهاء الحرب بشروط حماس- وهي في السلطة- مدعومة بضمانات دولية واسعة النطاق تسمح لها بإعادة تنظيم صفوفها وتسليح نفسها. لا يمكن رسم مستقبل غزة إلا بعد القضاء على حماس، عسكريا وككيان مدني حاكم".



وأشار المسؤول إلى أن إسرائيل لم تتلق بيانا رسميا بشأن رفض حماس للمقترح.

ورفضت حركة حماس، أمس الخميس، مقترحا إسرائيليا بالإفراج عن 10 أسرى مقابل وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما.