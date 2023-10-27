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جيش الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويفض وقفة منددة بالاستيطان جنوب الضفة

الجمعة 18 أبريل 2025 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويفض وقفة منددة بالاستيطان جنوب الضفة



الخليل/سما/

 اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين، الجمعة، إثر فضه بالقوة وقفة منددة بمصادرة أراض جنوبي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

أفاد بذلك خليل أبو عواد، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة الخليل، في حديث للأناضول.

وقال إن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت عشرات الفلسطينيين من الوصول إلى أراض صادرتها بحجة أنها أملاك دولة في منطقة عناب الكبيرة قرب بلدة الظاهرية جنوبي الخليل”.

وبين أبو عواد أن “قوات الاحتلال اعتدت على المتظاهرين بالضرب، وفرقتهم قبل أن تعتقل 3 شبان”.

وأشار إلى أن الاحتلال يمضي قدما في السيطرة على الأرض الفلسطينية لتنفيذ مخططات استيطانية على حساب الأرض الفلسطينية.

وشدد المسؤول الفلسطيني على أن “هذه أرضنا ولن نسلمها”.

واعتدى جيش الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين بالضرب بأعقاب البنادق والعصي، حسب المصدر نفسه.

وعادة ما يقمع جيش الاحتلال وقفات منددة بالاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، مستخدما قنابل الغاز والرصاص المعدني والحي، ويعتدي على المشاركين بالضرب، ويعتقل عددا منهم.

وفي 30 مارس/ آذار الماضي، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان بمناسبة ذكرى يوم الأرض، عن استيلاء سلطات الاحتلال على أكثر من 52 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضحت الهيئة أنه منذ 7 أكتوبر 2023، أصدرت إسرائيل 13 أمرا عسكريا لإنشاء مناطق عازلة حول المستوطنات، وأقامت 60 بؤرة استيطانية جديدة بالضفة.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 952 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 16 ألفا و400 آخرين وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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