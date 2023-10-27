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"إسرائيل" تعلن تطبيق نظام جديد للتحذير من الصواريخ اليمنية

الجمعة 18 أبريل 2025 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تعلن تطبيق نظام جديد للتحذير من الصواريخ اليمنية



القدس المحتلة/سما/

 بدأت تل أبيب، الجمعة، تطبيق نظام جديد للتحذير من الصواريخ القادمة من اليمن، يمنح الإسرائيليين وقتا للاستعداد والتوجه إلى الملاجئ.

ويقضي النظام الجديد بتحذير الإسرائيليين من إطلاق صواريخ من اليمن، قبل إطلاق صفارات الإنذار وذلك عبر نظام داخلي، وفق تصريح مكتوب للجيش الإسرائيلي، صدر الخميس.

بدورها، ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية أنه تم اختبار النظام الجديد، صباح الجمعة، عند رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وأوضحت أنه “تم رصد الصاروخ أثناء إطلاقه، وقامت قيادة الجبهة الداخلية بتفعيل حالة التأهب الأولية (في إشارة لنظام التحذير الجديد)”.

ولفتت إلى أنه “بعد مرور 5 دقائق فقط على رصد إطلاق الصاروخ وتفعيل النظام الجديد، انطلقت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من البلاد”، على حد قولها.

وبحسب “معاريف” تم اعتراض الصاروخ القادم من اليمن بواسطة منظومة “حيتس 3” دون سقوط أي شظايا داخل الأراضي الإسرائيلية.

والخميس، قال الجيش الإسرائيلي إنه “ابتداءً من اليوم، سيتم إصدار تعليمات مسبقة قبل تفعيل الإنذار من إطلاق صواريخ من اليمن باتجاه أراضي دولة إسرائيل، وذلك كجزء من عمل تنظيمي وتخطيطي تقوم به قيادة الجبهة الداخلية”.

وأضاف في تصريح مكتوب أن التعليمات المسبقة “ستصل عبر تطبيق قيادة الجبهة الداخلية في المناطق المهددة، من خلال صوت تنبيه دون صفارة الإنذار التصاعدية والتنازلية”.

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