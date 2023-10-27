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دعوات إسرائيلية لاعتقال محمد اشتية

الجمعة 18 أبريل 2025 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعوات إسرائيلية لاعتقال محمد اشتية



القدس المحتلة/سما/

دعا رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة يوسي دغان إلى اعتقال رئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمد اشتيه بسبب تصريحات قال فيها إن "كل مستوطن هو جندي، وكل جندي هو مستوطن".

وقال دغان: "اشتية مخرب ومحرض وممول للإرهاب، يحرض بشكل لا يطاق، هذا المخرب يجب أن يُعتقل فورا، وعلى إسرائيل أن تتعامل معه كأي جهة معادية بالإبعاد، والاعتقال، والردع".

وفي مقابلة صحفية في يناير الماضي، قال اشتية: "هناك هيمنة للمستوطنين على صناعة القرار السياسي في إسرائيل من جانبين صناعة القرار السياسي وصناعة القرار الأمني، لأن كل مستوطن في الضفة الغربية يخدم في الجيش، فهو في الليل مستوطن وفي النهار جندي. هم ممثلون في الكنيست وبتسلئيل سموتريتش يسكن في الضفة الغربية، وايتمار بن غفير كذلك الحال، وبعض أعضاء الكنيست الآخرين ولذلك بدأ المجتمع في إسرائيل يتجه إلى اليمين، واندحر معسكر السلام".

وأضاف: "لا يوجد في إسرائيل اليوم معسكر سلام، ولا يوجد في إسرائيل اليوم معسكر يسار، لا يتعدى، ما عنده أصوات الحسم ليكون عنده أعضاء في الكنيست اندحر هذا المسار، ولذلك على المدى القصير إسرائيل تدمر إمكانية إقامة دولة فلسطين، ونخسر على المدى القصير حل الدولتين ولكن نتحالف مع الزمن من أجل أن تصبح إسرائيل لا يهودية ولا ديمقراطية، حيث تصبح دولة فيها أغلبية فلسطينية، هذا الذي يجرف الأساس الذي بنيت عليه إسرائيل".

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني السابق: "إسرائيل بنيت كدولة يهودية وهي لن تكون بالمستقبل، وتحولت إلى دولة عنصرية بإقرار كل العالم. وأن ديمقرطيتها ادعاء كاذب".

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