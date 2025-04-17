وزير الخارجية المصري يسلم الرئيس الجزائري رسالة من السيسي.. وحديث حول غزة

القاهرة/سما/

سلم وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رسالة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، "تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".

وذكرت الخارجية المصرية، في بيان الخميس، أن عبد العاطي، استهل زيارته إلى الجزائر اليوم بلقاء الرئيس "تبون" بتكليف من الرئيس السيسي، وتناولا العلاقات "التاريخية" التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.



وأعرب عبد العاطي عن التطلع للارتقاء بمسار علاقات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ويعظم مصالحهما المشتركة، مشيرا إلى التطلع لعقد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية - الجزائرية المشتركة بالقاهرة خلال العام الجاري، وعقد منتدى الأعمال بين الجانبين، بما يُسهم في دفع مسيرة التعاون المصري الجزائري في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

وأبدى وزير الخارجية المصري ترحيب بلاده بدعم التعاون المشترك في مجالات التنمية، والاستعداد لدعم مشروعات التنمية في الجزائر من خلال الشركات المصرية على ضوء تمتعها بخبرات وكفاءة واسعة.

وتناول اللقاء أبرز القضايا على الساحة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث استعرض "عبد العاطي" الجهود التي تبذلها مصر لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يسهم في تحقيق التهدئة واستعادة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

كما تناول الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم والتحركات المقبلة لدعم الخطة مع الفاعلين الدوليين، وتطرق اللقاء كذلك إلى تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان.

وبحسب البيان، طلب الرئيس الجزائري نقل تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنا العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وكان عبد العاطي، قد وصل إلى الجزائر صباح اليوم، في زيارة ثنائية، ومن المقرر أن يلتقي خلالها بعدد من كبار المسؤولين الجزائريين، "وتأتي الزيارة في إطار الرغبة المتبادلة في الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى والتقديرات بشأن التحديات والأزمات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك"، وفق بيان للخارجية المصرية.