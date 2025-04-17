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غموض يلف مصير قيادي بارز في "حزب الله" والأخير يوضح

الجمعة 18 أبريل 2025 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
غموض يلف مصير قيادي بارز في "حزب الله" والأخير يوضح



بيروت/سما/

نفت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" ما ورد في صحيفة "النهار" اللبنانية عن رئيس المجلس السياسي في الحزب السيد إبراهيم أمين السيد.


وقالت العلاقات الإعلامية في بيان إن ما ورد في عدد الصحيفة الصادر اليوم الجمعة 18 أبريل هو "محض ‏افتراء وخيال واختلاق لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وتسعى إلى النيل من حزب الله وقياداته".


وأكدت أن "رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد لم ينقطع عن ممارسة أعماله ‏القيادية ومتابعة الشؤون التنظيمية والسياسية"، داعية وسائل الإعلام عامة، وصحيفة النهار خاصة، إلى "توخي الدقة والموضوعية في نقل المعلومات، ‏ومراجعة أصحاب الشأن".

وكانت الصحيفة كتبت أن الغالبية العظمى من رموز القيادة السياسية لـ"حزب الله" عادت تدريجيا إلى دائرة الضوء، بعد سريان اتفاق وقف النار، وعادت لتأخذ مكانها في الصدارة وتستأنف مهماتها، إلا رئيس المجلس السياسي، رئيس خلية التحليل السياسي إبراهيم أمين السيد الذي ما برح غائبا عن الصورة والفعل حتى اليوم.

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