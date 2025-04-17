مشاهد مروعة.. جثث أطفال متفحمة بقصف إسرائيلي على منزل في بني سهيلا

غزة/سما/

أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بانتشال 10 شهداء بينهم أطفال استشهدوا بقصف إسرائيلي على منزل لعائلة "بركة" في منطقة بني سهيلا شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وعرف من الشهداء:

1. محمود يوسف سلمان بركة.

2. دعاء احمد سليمان ابو اسحاق.

3. عبد الله يوسف سلمان بركة.

4. أسيد محمد يوسف بركة .

5. أسلم محمود يوسف بركة.



وقالت مصادر فلسطينية إن 5 جثامين وصلت إلى المستشفى الأوروبي جراء القصف الإسرائيلي على منزل عائلة بركة.

من جهة أخرى، قالت مصادر فلسطينية إن آليات الجيش الإسرائيلي أطلقت النيران بشكل كثيف باتجاه منازل الأهالي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وفي شمال القطاع، أطلقت مروحية إسرائيلية نيرانها على المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وقالت مصادر طبية إن 48 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق في شمال وجنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أفادت بأن المساعدات والإمدادات الإنسانية لم تدخل إلى قطاع غزة منذ 2 مارس الماضي.

ولفتت إلى أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى نزوح ما يقرب من 420 ألف شخص مجددا منذ انهيار وقف إطلاق النار.

وكشفت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن نحو 69% من سكان قطاع غزة يخضعون لأوامر تهجير نشطة، مشيرة إلى أن استئناف القصف وصعوبة وصول الإمدادات الإنسانية يؤثران على قدرة تلبية احتياجات سكان غزة.