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مصر والجزائر تؤكدان رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي ذريعة

الجمعة 18 أبريل 2025 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر والجزائر تؤكدان رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي ذريعة



الجزائر/سما/

عقد وزيرا خارجية مصر بدر عبد العاطي، والجزائر أحمد عطاف، جلسة مباحثات يوم الخميس، أكدا خلالها الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي مبرر أو ذريعة.

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول أبرز القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية بما في ذلك التطورات في غزة وليبيا، حيث استعرض "عبد العاطي" جهود مصر في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، بحسب بيان للخارجية المصرية.


كما استعرض الوزيران الجهود العربية والإسلامية لحشد التأييد الدولي لخطة إعادة الإعمار، مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

وذكرت الخارجية المصرية أن عبد العاطي أكد خلال اللقاء، على العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى الحرص على تنفيذ الرؤية المشتركة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية. 

وشدد الوزير المصري على أهمية تكثيف التشاور بين البلدين لتنسيق المواقف إزاء مختلف القضايا الثنائية والإقليمية، موضحا حرص مصر على انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة برئاسة رئيسي الوزراء بالقاهرة خلال العام الجاري، وعقد منتدى الأعمال على هامش اللجنة العليا، بما يُسهم في دفع أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. 

وتناول الوزير عبد العاطي استعداد مصر لتبادل الخبرات في مجال التنمية، خاصة في قطاع البنية التحتية وإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، مستعرضًا ما تتمتع به الشركات المصرية من خبرات وكفاءة تؤهلها للإسهام في مشروعات التنمية بالجزائر.

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