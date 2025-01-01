السفير الأمريكي الجديد يقتحم " المبكى" ويضع رسالة من ترامب بين حجارته

القدس المحتلة/سما/

زار السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل مايك هاكابي، اليوم الجمعة، حائط "المبكى" (البراق) في البلدة القديمة في القدس، بعد يوم واحد من وصوله إلى البلاد لتولي منصبه.

ويظهر في لقطات من الزيارة هاكابي وهو يضع مذكرة في شق في الجدار، وهو تقليد قائم منذ فترة طويلة.

ويقول إن المذكرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. "لقد كتب ذلك بيده يوم الخميس الماضي وأرسلني لأضعه هنا، وأنا أفعل ذلك مع أطيب تمنيات الرئيس"، كما يقول هاكابي.

ورافق هاكابي حاخام "حائط المبكى" (البراق)، الحاخام شموئيل رابينوفيتش.

وأضاف هاكابي في تصريحات للصحافة: "لا أستطيع أن أفكر في أي شيء أفضل من تمثيل صلاة من رئيس الولايات المتحدة نيابة عن الشعب الأمريكي للصلاة من أجل السلام في القدس".