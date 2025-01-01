القناة 12 العبرية : الضغط العسكري على غزة سيزداد بعد رفض حماس شروط إسرائيل للصفقة..

القدس المحتلة/سما/

أكد مسؤول أمني إسرائيلي أن المستوى السياسي وجه الجيش بتوسيع عملياته في قطاع غزة وذلك ردا على رفض حماس المقترح الذي قدمته إسرائيل لاستئناف اتفاق التبادل. حسب القناة 12 العبرية.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أن الضغط العسكري على حماس سيزداد برا وبحرا وجوا مشيرا إلى أن الخطط جاهزة مسبقا تحسبا لرد حماس السلبي.

وبعد وصف حماس المقترح بالتعجيزي، دعا وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي وإيتمار بن غفير إلى توسيع الحرب في غزة وفتح أبواب الجحيم بحسب تعبيرهما.

وكانت حركة حماس أعلنت يوم الخميس، رفضها اقتراحا إسرائيليا لوقف مؤقت للقتال في قطاع غزة، مؤكدة حاجتها إلى "اتفاقية شاملة" تنهي الحرب الجارية.

وأوضح رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة خليل الحية أن "الاتفاقات الجزئية يستخدمها نتنياهو وحكومته غطاء لأجندة سياسية"، مشددا على أن حماس "لن تشارك في هذا النهج".

وبين الحية أن الحركة "مستعدة للتوصل إلى صفقة تبادل شاملة في رزمة واحدة، تشمل وقف الحرب، وانسحاب الاحتلال، وإعادة الإعمار".