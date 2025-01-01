  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القناة 12 العبرية : الضغط العسكري على غزة سيزداد بعد رفض حماس شروط إسرائيل للصفقة..

الجمعة 18 أبريل 2025 02:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 12 العبرية : الضغط العسكري على غزة سيزداد بعد رفض حماس شروط إسرائيل للصفقة..



القدس المحتلة/سما/

أكد مسؤول أمني إسرائيلي أن المستوى السياسي وجه الجيش بتوسيع عملياته في قطاع غزة وذلك ردا على رفض حماس المقترح الذي قدمته إسرائيل لاستئناف اتفاق التبادل. حسب القناة 12 العبرية.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أن الضغط العسكري على حماس سيزداد برا وبحرا وجوا مشيرا إلى أن الخطط جاهزة مسبقا تحسبا لرد حماس السلبي.

وبعد وصف حماس المقترح بالتعجيزي، دعا وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي وإيتمار بن غفير إلى توسيع الحرب في غزة وفتح أبواب الجحيم بحسب تعبيرهما.

 وكانت حركة حماس أعلنت يوم الخميس، رفضها اقتراحا إسرائيليا لوقف مؤقت للقتال في قطاع غزة، مؤكدة حاجتها إلى "اتفاقية شاملة" تنهي الحرب الجارية.

وأوضح رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة خليل الحية أن "الاتفاقات الجزئية يستخدمها نتنياهو وحكومته غطاء لأجندة سياسية"، مشددا على أن حماس "لن تشارك في هذا النهج".

وبين الحية أن الحركة "مستعدة للتوصل إلى صفقة تبادل شاملة في رزمة واحدة، تشمل وقف الحرب، وانسحاب الاحتلال، وإعادة الإعمار".

الأكثر قراءة اليوم

ادارة مدنية جديدة ..خطة اسرائيلية لاستئناف المساعدات وانشاء مراكز للتوزيع في قطاع غزة

الحية" يعرض اتفاق الرزمة الشاملة ويؤكد رفض الاتفاقات الجزئية ..

جنبلاط: “حماس” دخلت في “حلقة جهنمية” والحرب القادمة بين ايران واميركا ستكون طويلة ..

أمير قطر يلتقي بوتين : توصلنا لاتفاق بشأن غزة قبل أشهر لكن إسرائيل لم تلتزم به

الموت يغيِّب الفنان المصري سليمان إثر أزمة صحية مفاجئة

لواء جولاني ينضم للطيارين: أوقفوا الحرب وأعيدوا الأسرى من غزة..

الرئيس عباس سيغادر الليلة إلى عمان للقاء الرئيس السوري الشرع في دمشق

الأخبار الرئيسية

"هارتس" تفضح سياسية إسرائيل في تجويع سكان غزة: رواية شعبوية كاذبة والنتيجة جريمة إنسانية متواصلة

أسفر عن قتلى وجرحى.. كتائب “القسَّام” تعلن عن استدراج قوّة إسرائيلية إلى نفق مفخّخ جنوبي قطاع غزة..

استشهاد واصابة الف طفل منذ 18 مارس الماضي..الاحتلال يزعم قصف 40 هدفا وتدمير مستودعات للسلاح في غزة

جنبلاط: “حماس” دخلت في “حلقة جهنمية” والحرب القادمة بين ايران واميركا ستكون طويلة ..

32 يوما على عودة الحرب.. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة بخان يونس وجباليا وهدم منازل برفح والشجاعية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية