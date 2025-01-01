32 يوما على عودة الحرب.. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة بخان يونس وجباليا وهدم منازل برفح والشجاعية

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 32 لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وارتقى اكثر من عشرين شهيدا في مجزرتين بحباليا وخان يونس.

خان يونس

وانتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين عشرة شهداء وعدد كبير من المصابين من منزل لعائلة "بركة" ومنازل مجاورة استهدفها الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بني سهيلا شرقي خان يونس.

واستشهد المواطن عدنان ابو عكر ونجله صابر واصيب باقي أفراد أسرته بقصف منزلهم في مخيم خان يونس

كما استشهدت المواطنة يسري عبد القادر البشيتي بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من سوق السيارات في منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي رفح واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية نسف لمباني سكنية.

غزة والشمال

واستشهد احد عشر مواطنا في قصف طائرات الاحتلال على منزل بتل الزعتر في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة،

وارتقى ستة شهداء ومصابون في قصف الاحتلال على مدرسة الأيوبية التابعة لوكالة "الأونروا" والتي تؤوي نازحين شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين بقصف منزل لعائلة النجار في جباليا البلد.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة.

واستشهد خمسة مواطنين في هجمات متفرقة بحي الزيتون والشجاعية بغزة

وسط القطاع

وارتقى شهيدان وعدد من الإصابات في استهداف بسطة خضار بجوار مسجد النقلة بمدينة دير البلح وسط القطاع.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة-غزة خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انه وصل مشافي القطاع ٤٠ شهيد(منهم شهيد انتشال)، و ٧٣ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٦١٠٦٥ شهيد و ١١٦٥٠٥ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (١٦٩١ شهيد، ٤٤٦٤ اصابة).

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية في المناطق الشرقية من مدينة غزة.