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مقتل 38 وإصابة أكثر من 100 جراء الغارات الأمريكية على منشأة نفطية بالحديدة

الجمعة 18 أبريل 2025 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 38 وإصابة أكثر من 100 جراء الغارات الأمريكية على منشأة نفطية بالحديدة



صنعاء/ وكالات/

أفادت قناة "المسيرة" اليمنية، اليوم الجمعة، بمقتل 38 عاملا وموظفا وإصابة 102 آخرين في حصيلة غير نهائية للغارات الأمريكية على منشأة رأس عيسى النفطية بالحديدة غرب البلاد.

وعرضت القناة مشاهد للجرحى الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات.

 

ومساء الخميس، أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية سقوط قتلى وجرحى إثر غارات أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى بمديرية الصليف في الحديدة غرب البلاد.

وذكرت القناة أن الجيش الأمريكي شن 4 غارات على منطقة رأس عيسى.

من جهتها، أعلنت واشنطن الخميس تدمير منصة وقود في ميناء رأس عيسى الذي يسيطر عليه الحوثيون لقطع الإمداد والتمويل عن الجماعة.

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت في وقت سابق أن 9 غارات أمريكية استهدفت محافظة البيضاء وسط اليمن ومحافظة صنعاء شمالا أيضا.

وأفادت قناة "المسيرة" بأن "العدو الأمريكي شن 3 غارات على المجمع الحكومي بمديرية مكيراس في البيضاء"، دون تفاصيل عن خسائر بشرية.

كما ذكرت "المسيرة" أن الولايات المتحدة شنت غارتين على منطقة الصمع بمديرية أرحب بمحافظة صنعاء. 

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 120 مدنيا وإصابة 256 آخرين معظمهم أطفال ونساء.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي"مساندة للفلسطينيين في غزة".

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