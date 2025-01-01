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بريطانيا ترفض اصدار مذكرة اعتقال لوزير خارجية اسرائيل الذي يزور لندن

الخميس 17 أبريل 2025 11:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا ترفض اصدار مذكرة اعتقال لوزير خارجية اسرائيل الذي يزور لندن



القدس المحتلة/سما/

بعد طلب اعتقاله من قبل مؤسسة " هند" بتهمة ارتكاب جرائم حرب، رفضت النيابة البريطانية إصدار مذكرة اعتقال لوزير خارجية دولة الاحتلال جدعون شاعر الذي يزور لندن.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن جدعون ساعر الذي وصل في زيارة لبريطانيا لن يتم اعتقاله.

وفي رسالة وجهها لوزير الخارجية جدعون ساعر، أعلن مكتب المدعي العام البريطاني رفضه طلب الاعتقال المقدم ضده.

وتقدمت مؤسسة هند رجب أمس بطلب لإصدار مذكرة توقيف لساعر المتواجد في لندن. 

وبحسب المؤسسة، فإن الطلب مقدم ضد وزير الخارجية بمسؤوليته وأعضاء حكومة نتنياهو عن جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية.

وأعلن ساعر أنه لا ينوي تقصير زيارته أو تغيير خططه بأي شكل من الأشكال.

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