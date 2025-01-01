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أمير قطر يلتقي بوتين : توصلنا لاتفاق بشأن غزة قبل أشهر لكن إسرائيل لم تلتزم به

الخميس 17 أبريل 2025 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمير قطر يلتقي بوتين : توصلنا لاتفاق بشأن غزة قبل أشهر لكن إسرائيل لم تلتزم به



الدوحة / سما /

قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "توصلنا إلى اتفاق بشأن قطاع غزة قبل أشهر لكن إسرائيل لم تلتزم به".

وقال: "موقفنا الثابت هو أنه لا سلام دون دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. وسنسعى لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني".

وجدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التأكيد على أنه لن يحل السلام دون قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي قبيل الاجتماع مع أمير قطر: "سنناقش القضايا المرتبطة بالمناطق الساخنة"، مشددا على أن "قطر تقوم بجهود كبيرة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وهناك مبادرات ولكن لا يزال يقع ضحايا".

وأكد "أننا نرى ضرورة الحل الدائم عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وحل الدولتين، وأعني إقامة دولة فلسطين".

بدوره، شدد أمير قطر على أن "التعاون مستمر بين الدولتين خاصة في القضايا الساخنة في المنطقة، القضية المأساوية التي نشهدها في غزة والقتل اليومي يجب أن يتوقف"، مذكرا "أننا توصلنا إلى اتفاق قبل عدة أشهر ولكن مع الأسف إسرائيل لم تلتزم به".

وأكد "أننا كوسطاء نسعى لمحاولة تقريب وجهات النظر لكي نصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية"، مجددا التأكيد "أننا مع روسيا موقفنا ثابت وواضح، لا سلام دون دولة فلسطينية مستقلة وهذا ما سنعمل عليه".

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