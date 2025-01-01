الصحة : 40 شهيدا و73 إصابة خلال يوم في غزة

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة بغزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 40 شهيدًا و73 إصابة، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 51,065 شهيدا و116,505 إصابات، في ظل تصاعد القصف الجوي والبري، واستمرار استهداف الأحياء السكنية ومراكز الإيواء.

ومنذ استئناف الهجوم الواسع في 18 آذار/ مارس 2025، سجلت وزارة الصحة 1,691 شهيدا و4,464 إصابة، غالبيتهم من النساء والأطفال، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة ونقص حاد في الخدمات الطبية.