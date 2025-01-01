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ادارة مدنية جديدة ..خطة اسرائيلية لاستئناف المساعدات وانشاء مراكز للتوزيع في قطاع غزة

الخميس 17 أبريل 2025 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
ادارة مدنية جديدة ..خطة اسرائيلية لاستئناف المساعدات وانشاء مراكز للتوزيع في قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

أكدت مصادر سياسية اسرائيلية أن هناك فرصة إيجابية للتوصل إلى صفقة تبادل، وبناء على ذلك فإن ما يسمى منسق حكومة الاحتلال يروج لخطة لاستئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ليس من خلال حماس، ولكن من خلال تشغيل شركات أميركية مثل "نموذج محور نتساريم".

وستقوم المؤسسة العسكرية بإنشاء مراكز لوجستية ومراكز توزيع أغذية للفلسطينيين في قطاع غزة، وسيتم إدارتها من قبل شركات مدنية، وفقا لموقع واللا العبري.

وبحسب تقديرات جيش الاحتلال، فإن حماس تمتلك مخازن أغذية تكفيها لعدة أشهر، لكن عواقب وقف المساعدات الإنسانية تشمل أيضاً ارتفاعاً حاداً في الأسعار.

وتستعد المؤسسة العسكرية في اسرائيل لاحتمال تحقيق تقدم في المفاوضات، ولذلك تناقش إعادة المساعدات الإنسانية - ولكن ليس لحماس.

تتضمن الخطة في هذه المرحلة، شركات مدنية أميركية، ومن المحتمل جداً أن يتم دمجها مع قوات الأمن المصرية مثل فرع نتساريم، والتي ستكون مسؤولة عن توزيع الغذاء مباشرة على المدنيين، على عكس الآلية التي بنتها حماس.

وبحسب بيانات جيش الاحتلال فإنه يقترب من احتلال 40% من الأراضي ويستعد لتقطيع أوصال مدينة غزة من الحدود إلى البحر، وتم إيقاف المساعدات الإنسانية، ومنع نقل الوقود والغاز، وتم تنفيذ 1200 هجوم منذ انهيار وقف إطلاق النار.

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