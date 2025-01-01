كاتس: سيطرنا على 30% من أراضي غزة وسنبقى بالمناطق العازلة

القدس المحتلة / سما/

قال وزير الحرب الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" إن الجيش سيبقى في المناطق العازلة التي أنشأتها في قطاع غزة حتى بعد التوصل لأي تسوية لإنهاء الحرب.

وفي إفادة عن عمليات الشهر المنصرم، قال الجيش الإسرائيلي إنه يسيطر الآن على 30 بالمئة من القطاع.

وقال كاتس في بيان بعد اجتماع مع القادة العسكريين" لن ننسحب من المناطق التي أخلاها وسيطر عليها”.

وتابع قائلا “سيبقى جيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الأمنية عازلا بين حركة حماس والتجمعات السكنية في أي موقف مؤقت أو دائم في غزة، كما في لبنان وسوريا”.

وفي جنوب قطاع غزة فقط، سيطرت القوات الإسرائيلية على مدينة رفح الحدودية وتوغلت إلى ما يسمى “محور موراج” بين رفح وخان يونس، الممتد من الطرف الشرقي لغزة حتى ساحل البحر المتوسط.

وتسيطر إسرائيل بالفعل على ممر واسع عبر وسط القطاع عند منطقة محور نتساريم ووسعت منطقة عازلة على طول الحدود بتوغل لمئات الأمتار، بما في ذلك حي الشجاعية شرقي مدينة غزة شمال القطاع.