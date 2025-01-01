  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأمم المتحدة: قنبلة من بين 10 أطلقت على قطاع غزة لم تنفجر

الخميس 17 أبريل 2025 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: قنبلة من بين 10 أطلقت على قطاع غزة لم تنفجر



القدس المحتلة / سما/

كشفت بيانات أممية حديثة أن قنبلة واحدة من كل عشر قنابل أطلقتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ بدء الحرب لم تنفجر، مما يشكل تهديداً مستمراً لحياة السكان، خاصة في ظل الكثافة السكانية العالية وعودة بعض العائلات إلى مناطق مدمّرة.

وبحسب دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام (UNMAS)، فإن هذه القنابل غير المنفجرة تتسبب في حوادث مأساوية، حيث أفادت التقارير باستشهاد ما لا يقل عن 23 شخصاً وإصابة 162 آخرين، معظمهم من المدنيين، بسبب انفجار هذه الذخائر خلال تواجدهم في منازلهم أو محاولتهم إزالة الأنقاض.

وأشار مسؤولو الإغاثة الإنسانية إلى أن الجهود الدولية المبذولة لإزالة هذه القنابل أثناء فترات الهدوء تُواجه عوائق كبيرة من قبل السلطات الإسرائيلية، التي تعرقل دخول الفرق المختصة والمعدات اللازمة إلى داخل القطاع.

من جهته، أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن عمليات إزالة الذخائر غير المنفجرة في غزة لم تبدأ فعلياً حتى الآن، نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المعدات والكوادر الفنية المتخصصة.

ويحذر الخبراء من أن بقاء هذه الذخائر دون معالجة سيؤدي إلى ارتفاع أعداد الضحايا في المستقبل، ويُعقّد عمليات إعادة الإعمار، ويُفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول سابق بالموساد: نتنياهو سيضطر لقبول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار

نتنياهو يوجه المفاوضين بـ”مواصلة الخطوات” لإطلاق سراح الرهائن

الرئيس عباس إلى دمشق الجمعة في زيارة هامة للقاء الشرع

ألمانيا تجلي عددا من مواطنيها وأقاربهم من قطاع غزة

وزير الخارجية البولندي: بولندا تعترف بدولة فلسطين

الجنائية الدولية تتخذ إجراءات ضد هنغاريا لفشلها في الامتثال لطلب المحكمة باعتقال نتنياهو

محتجز إسرائيلي في غزة لنتنياهو: دمي في رقبتك (فيديو)

الأخبار الرئيسية

“حان الوقت لتغيير الشرق الأوسط”.. غانتس: نظام إيران خبير بكسب الوقت والمماطلة وإسرائيل قادرة على مهاجمة طهران

غروسي يحذّر من اقتراب إيران من تصنيع القنبلة النووية وطهران تتمسك بتخصيب اليورانيوم وترفض تهديدات ترامب

بوتين يهنئ "تروفانوف" بإطلاق سراحه من غزة ويقول: علينا الامتنان لقيادة حماس..

حماس: نجهز ردنا على مقترح الاحتلال حول وقف اطلاق النار وسلاحنا غير قابل للتفاوض

الإعلام العبري: خروج مئات الغزيين من قطاع غزة إلى 12 دولة أوروبية في إطار الهجرة الطوعية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية